Fuga di gas in corso Rosselli: soltanto questa mattina le famiglie stanno rientrando a casa

Allarme rientrato, ma notte fuori casa per le famiglie che dalla serata di ieri sono state costrette ad abbandonare le loro abitazioni nel cuore del quartiere della Crocetta. Era ormai quasi ora di cena quando è scattato l'allarme per una fuga di gas: la zona coinvolta si trova tra corso Rosselli e via Tolmino.Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco che, per precauzione, hanno allontanato i bambini di un vicino asilo e gli abitanti di ben due condomini. A prestare servizio, oltre ai tecnici della società energetica, anche gli agenti di Polizia e quelli della municipale. Il cessato allarme è stato comunicato soltanto questa mattina alle 7:13. Gli agenti della municipale stanno dunque permettendo alle famiglie di rientrare a casa dopo una notte trascorsa presso amici o parenti.