Nuits de la lecture: al via le letture all'Alliance Francaise

Per il quarto anno consecutivo tornano a Torino le Nuits de la lecture: da giovedì 19 a domenica 22 gennaio, l’Alliance Française di Torino propone appuntamenti e aperti al pubblico francofono e non solo.

La 7°edizione della manifestazione, creata nel 2017 dal Ministero della Cultura francese per celebrare il piacere di leggere e democratizzare l’accesso alla lettura, ruota intorno al tema de LA PAURA.

L’Alliance Française Torino propone la quarta edizione torinese delle "Nuits de la lecture": ogni volta l’obiettivo è creare occasioni di scoperta, dialogo e divertimento intorno al tema della lettura e rivolti a tutti i tipi di pubblico. Per l’edizione 2023 l’Alliance Française Torino propone momenti di incontro e di cultura declinati sul tema di quest’anno, LA PAURA.





Dalle letture per i bambini Heure de la peur (sabato 21 gennaio, ore 10.30) e le attività rivolte al mondo della scuola come ilDictée noire, alla conferenza on line dedicata alla biblioteca digitale Gallica, realizzata in collaborazione con Bibliothèque nationale de France (giovedì 19 gennaio, ore 17.00). Dalla serata musicale al CineTeatro Baretti Le belle infedeli (sabato 21 gennaio, ore 21.00) che esplora le versioni italiane e francesi delle canzoni della musica leggera tra gli anni Sessanta e Settanta, fino al questionario - gioco “Les peurs chez Doisneau” che i visitatori della mostra Robert Doisneau, in corso a CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, potranno richiedere in biglietteria per tutto il fine settimana (20-22 gennaio) e poi riconsegnare all’uscita.

Create nel 2017 dal Ministero della Cultura per celebrare il piacere di leggere, le Nuits de la lecture hanno saputo conquistare, nel corso delle edizioni, un pubblico sempre più ampio. Nonostante la crisi sanitaria, nel 2021 la manifestazione non si è interrotta, ma si è spostata online, per tornare nel 2022 a raccogliere più di 5.000 eventi in 2.700 luoghi in tutto il mondo. La 7° edizione delle Nuits de la lecture, organizzate per il secondo anno consecutivo dal Centro Nazionale del Libro su proposta del Ministero della Cultura, si tengono dal 19 al 22 gennaio 2023 in quattro giornate, con un momento culminante sabato 21 gennaio.

Per info: https://www.alliancefrto.it/