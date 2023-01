Crocetta, i salesiani tagliano il traguardo dei cento anni. E in oratorio si fa festa

I Salesiani della Crocetta si preparano a fare festa. Domenica 29 gennaio, infatti, la tradizionale festa di don Bosco avrà un'occasione in più da celebrare: si tratta infatti del centenario della Fondazione della Casa salesiana di via Piazzi .

Un luogo che, grazie all'oratorio, è diventato un punto di riferimento per i ragazzi e le famiglie della zona. Ma che ha visto contemporaneamente crescere anche il movimento sportivo, soprattutto per quanto riguarda la pallacanestro e - per molti anni - grazie alla presenza dello "zio" Valentino Ballin .

Ad aprire la giornata ci sarà dalle 9 un momento di gioco per i più piccoli. Alle 11 la Messa con don Stefano Martoglio, vicario del Rettor Maggiore dei Salesiani e animata dai giovani dell’oratorio. Quindi un momento di festa in cortile per lanciare ufficialmente il centenario e fare un “tuffo” nel passato per conoscere un po’ della storia della Casa.