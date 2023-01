Nakhash, un viaggio nella musica tra Bohemien e rock and roll

Al liceo, tutti in classi diverse ma ci incrociavamo nei corridoi. Io, Elisabetta Rosso, avevo la necessità fisica di mettere su una band, una sorta di imperativo categorico. Così ci siamo ritrovati in un seminterrato di una parrocchia di Asti, dove non funzionava nulla e con un entusiasmo quasi ingiustificato (ci sentivamo delle rock star all’apice del successo), abbiamo buttato giù i primi brani. In realtà il nome è figlio di una scommessa persa su Hobbes, il filosofo, e infatti il Nakhash è un mostro biblico oscuro e misterioso. Noi diciamo che è il nostro errore di gioventù, quell’H in mezzo ci ha fregato un paio di volte, chi non ci trova o chi ha storpiato il nome in modo piuttosto creativo, per non parlare della pronuncia. Però sai, non siamo riusciti a scollarcelo di dosso, ognuno di noi ormai è un Nakhash.