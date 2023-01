Backstage. "Puntare sull'elettrico ci costerà carissimo": imprenditori e istituzioni ne parlano questa sera alle 21

Questa sera alle ore 21, torna dopo la pausa natalizia in diretta su Torino Oggi e su altre testate del gruppo More News oltre che su Linea Italia Piemonte, una nuova puntata di Backstage, il talk show di approfondimento e commento sulla politica, l'economia, l'attualità con ospiti e testimonianze.

"Puntare sull'elettrico ci costerà carissimo in termini di posti di lavoro e futuro della nostra economia, tanto più in Piemonte, cuore dell'automotive": è il senso di una petizione lanciata su Change.org che sta raccogliendo, nell'assordante silenzio che riguarda la questione, le firme di aziende del settore automotive di primo piano del settore automotive. Un allarme giustificato? Indipendentemente da come la si pensi resta un fatto: in Piemonte la questione del passaggio all'elettrico riguarda tutti, anche coloro che si occupano o lavorano in tutt'altro settore. Imprenditori e istituzioni sono a Backstage per chiarire la questione.

Conduce Patrizia Corgnati.