TorinoFilmLab alla 73esima Berlinale con cinque pellicole in concorso

Il TorinoFilmLab inizia il 2023 facendo tappa a Berlino non solo grazie a film sviluppati nel laboratorio internazionale del Museo Nazionale del Cinema di Torino e pronti a debuttare alla 73ma Berlinale (16 - 26 febbraio), ma anche a workshop ed eventi che richiameranno il gotha dell’industria audiovisiva mondiale.

Manodrome, Family Time, The Quiet Migration, La proprietà dei Metalli e Mammalia sono i cinque film in gara nelle diverse sezioni della kermesse cinematografica tedesca.

Tra le 18 eclettiche opere internazionali selezionate per il Concorso Ufficiale, ritroviamo il regista sudafricano John Trengove - che ha esordito proprio al TFL partecipando al percorso di sviluppo FeatureLab con il suo primo lungo, The Wound (2017) - con il suo nuovo film Manodrome..

La competizione riservata a opere audaci e innovative Encounters accoglie Family Time (Mummola) film di debutto della regista finlandese Tia Kouvo, sviluppato nel 2021 grazie al percorso del TFL ‘FeatureLab’ e vincitore del TFL Production Award del medesimo anno (€ 40.000) e del Green Filming Award col quale ha ottenuto la certificazione Green Film della Trentino Film Commission. Il film - divertente e acuta analisi sulle relazioni familiari, su come cerchiamo di trovare una connessione, ma non sempre ci riusciamo - è una coproduzione tra la finlandese Aamu Film Company (produttrice del caso di successoScompartimento n. 6 di Juho Kuosmanen) e la svedese Vilda Bomben Film AB.

Nella sezione Panorama The quiet migration, opera prima della regista danese Malene Choi che ha partecipato a TFL ScriptLab 2019, ruota attorno al diciannovenne a Carl, che vive nella tranquilla campagna danese con i genitori adottivi, ma inizia a sentire l'attrazione della nativa Corea del Sud e si avvicina rapidamente il giorno in cui dovrà scegliere.

Dal TFL a Berlino anche il film italiano La proprietà dei metalli, opera prima di Antonio Bigini inclusa nella sezione Generation Kplus, e che ha preso parte al workshop per produttori italiani Up&Coming 2020. Ambientato in un villaggio italiano, dove si dice che il piccolo Pietro abbia poteri psicocinetici, è un tenero ritratto della giovinezza e un'allegoria della scienza con le sue forze invisibili. Infine, nella sezione Berlinale Forum, Mammalia del rumeno Sebastian Mihăilescu - sviluppato nel workshop intensivo TFL Extended del 2018 - che con il suo cinema narrativo sperimentale gioca con i miti, i ruoli di genere e l’horror.

Il TorinoFilmLab sarà inoltre presente a EFM – European Film Market con eventi legati all’audience e alla serialità: dal workshop TFL Extended Audience Design organizzato in collaborazione con World Cinema Fund, al Audience Design Think Thank che coinvolgerà professionisti del cinema per discutere di sfide e prospettive di un panorama distributivo costantemente in mutazione, focalizzandosi sulla centralità dell’audience a partire dalle primissime fasi di realizzazione di un prodotto audiovisivo.

Infine, la prima edizione di SeriesLab Talents - percorso iniziato a giugno 2022 che ha selezionato 5 promettenti sceneggiatori provenienti da 5 diversi paesi - Italia, Inghilterra, Polonia, Germania e Spagna - e li ha formati all’interno di una writers’ room per lanciarli nel mercato della serialità mondiale, si concluderà con una presentazione dei 5 talent nell’evento Only Writers In The Building ospitato da Berlinale Series Market e organizzato da TFL e MIDPOINT Institute in collaborazione con EAVE e ATC.