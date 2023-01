“E luce fu”: in via Borgaro arriva l’illuminazione dei marciapiedi dopo 40 anni d’attesa

Illuminazione in via Borgaro (foto di Bruno Francavilla)

E luce fu. E’ servito l’impegno di tutta la politica, dalla Circoscrizione al Comune, ma finalmente dopo 40 anni d’attesa Via Borgaro può festeggiare: sono in fase avanzata i lavori di installazione dell’illuminazione pubblica sulla via, che hanno visto oggi gli operai donare le plafoniere con lampade a led. Via Borgaro sarà illuminata non solo in strada, ma anche sui marciapiedi.

Soddisfazione per residenti e commercianti

Una gioia per tutti i residenti e i commercianti, che potranno ora vivere e frequentare una via via più sicura, decorosa e valorizzata dalle installazioni luminose che Iren ha provveduto a realizzare. Le luci sono state installate sui marciapiedi per la prima volta ed è stata rinforzata l’illuminazione stradale.

Foglietta: "Sono contenta"

"Dopo incontri e sopralluoghi, qui e in altre parti della Città, avevo indicato a Iren a inizio anno alcune vie e parchi che necessitavano prioritariamente di un rinnovo dell’illuminazione" ha affermato Chiara Foglietta. "Sono contenta di aver fatto in modo che l’intervento venisse realizzato e che sia in fase di conclusione prima dei termini che ci eravamo dati" ha concluso l'assessora all’Illuminazione pubblica della Città di Torino.

"L'impegno ripaga sempre"

"L'impegno ripaga sempre, così mi è stato insegnato" ha commentato Bruno Francavilla, coordinatore ai Lavori Pubblici della Circoscrizione 5, che ha voluto ringraziare l'assessora Foglietta "per la disponibilità" e il consigliere comunale Enzo Liardo "per l'impegno". "Lavorare con umiltà e onestà paga sempre: è iniziato il montaggio delle nuove plafoniere con le lampade a led. Presto vedremo una nuova luce" gli ha fatto eco la collega di Fratelli d'Italia Cinzia Redavid.

I tecnici stanno effettuando gli ultimi accorgimenti, ma i cittadini possono stare sicuri: tempo di mettere a posto alcune accortezze e via Borgaro sarà più luminosa che mai.