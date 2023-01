Come si costruisce un portafoglio di investimenti?

Sapere come costruire un portafoglio di investimento è fondamentale per assumere il controllo delle proprie scelte finanziarie. Ma prima ancora di definire quali risorse allocare e dove, bisogna fissare i pilastri della nostra strategia, che tenga in considerazione le nostre diverse caratteristiche di tolleranza al rapporto rischio/opportunità, gli obiettivi che abbiamo fissato e l’orizzonte temporale che abbiamo stabilito. Perché abbiamo deciso di investire una parte dei nostri risparmi di un trimestre, di un anno o di una vita? Abbiamo bisogno di un flusso di cassa costante nel tempo, magari per integrare la pensione o il nostro stipendio, oppure puntiamo ad accrescere il capitale o ancora, desideriamo in futuro acquistare una casa o goderci un viaggio? Stiamo ragionando in un’ottica di breve o di medio-lungo termine? Siamo capaci di sopportare il mare mosso dei mercati oppure preferiamo essere al riparo da eventuali scossoni?

Iniziamo subito col sfatare un mito: il portafoglio perfetto non esiste. Esiste il portafoglio migliore per noi. Esiste la pianificazione e la definizione dei traguardi che vogliamo raggiungere.

Esattamente come un’automobile, la struttura centrale del portafoglio - il suo motore, per usare una metafora - deve essere affidabile. Dobbiamo essere sicuri di poterlo avviare in qualsiasi condizione possibile - che piova, che nevichi, sotto un sole da deserto o con temperature polari -, ci deve permettere di arrivare come, quando e dove vogliamo. Tradotto: i titoli che scegliamo per il nostro portafoglio tendenzialmente non devono fallire e devono rispettare una serie di parametri di qualitá, di diversificazione internazionale e settoriale. Proseguendo con la metafora, la nostra automobile avrà poi degli optional a corredo dei solidi componenti di base.

In termini finanziari, nella parte “core” rientrano titoli di stato e obbligazioni di aziende private, più le azioni di aziende storiche e stabili, che maggiormente utilizziamo nella nostra vita quotidiana: il bagno schiuma e il dentifricio, le fette biscottate e le marmellate della colazione, i mezzi di trasporto che prendiamo per andare al lavoro, il pc o il tablet che usiamo, la pillola per il mal di testa, l'abbigliamento sportivo per tenerci in forma, la spesa con i prodotti alimentari e per la casa, e così via fino agli investimenti in ambito green e ESG (Environment, Social, Governance). Il cuore del portafoglio, ovvero la percentuale di azioni e obbligazioni, si delinea sulla base delle nostre esigenze personali, che possono variare notevolmente in base ad età, situazione familiare, lavorativa, patrimonio, capacità di risparmio e specifici obiettivi da perseguire.

In seconda battuta (gli optional) possiamo guardare alle tendenze e alle opportunità offerte dal mercato con una logica più speculativa, in grado di portare potenzialmente rendimenti maggiori. Si tratta degli investimenti “satellite”, a cui viene destinata una percentuale variabile del portafoglio (che cambia da persona a persona). Sono gli investimenti più trasversali, che intercettano sia i megatrend globali destinati a influenzare i prossimi decenni delle nostre esistenze, sia quei settori che possono trarre maggiori benefici dall’incremento della domanda di certi beni o servizi specifici (tecnologia spicciola, beni di lusso, biomedicina, infrastrutture robotiche, intelligenza artificiale, beni agricoli e d’allevamento, metalli e risorse minerarie e c.d. terre rare).

Se la parte “core” rappresenta la struttura portante del nostro portafoglio, quella “satellite” è quindi tutto ciò che ruota attorno, che lo integra e personalizza.

Una volta creato il portafoglio bisogna sapere (e soprattutto ricordarselo nei momenti difficili) che il nostro alleato numero uno è il tempo. Quando avremo necessità di recuperare tutta la liquidità investita? Se la risposta è subito, allora si dovrebbe decidere di non investire e di lasciare i soldi sul conto corrente. Solo chi può aspettare almeno 5 anni e può accettare le fluttuazioni fisiologiche dei mercati, dovrebbe investire i propri risparmi. E per gli eventuali imprevisti? Nella costruzione di un portafoglio si tiene sempre una parte di liquiditá, proprio per gli imprevisti e per non dover vendere in un "brutto momento".

Come scegliere, quindi? La seconda parola chiave, dopo il tempo a disposizione, è la diversificazione: una corretta asset allocation che tenga conto di aree geografiche, settori e valute differenti, rende il portafoglio più efficiente rispetto all’investimento in una unica categoria o, tanto peggio, in un unico titolo (o comunque pochi, magari dello stesso settore o stesso Paese. Un esempio su tutti, chi ha 5 BTP con scadenze differenti, ma appunto dello stesso emittente, con la stessa valuta e della stessa tipologia di titolo).

In conclusione, investire è un processo metodologico e analitico, privo di emotività o di "simpatie" per quella particolare situazione che abbiamo letto su internet. I titoli, i settori e le aree geografiche, vanno scelti dopo averli studiati attentamente e poi, per mesi e anni, devono essere costantemente monitorati. Costruire un portafoglio di investimenti non è come cucinare una pietanza guardando la ricetta in tv. Se non viene bene il rischio è molto maggiore di un piatto "nen tant lòn".





Disclaimer

I testi sono stati realizzati da Luca Censoplano e i contenuti presenti nel documento riportano le opinioni dell’autore, che potrebbero cambiare nel tempo e che hanno in ogni caso carattere meramente informativo. È vietata la pubblicazione e la duplicazione intera o parziale dei testi.