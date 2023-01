Torino, la Circoscrizione 7 si mobilita per promuovere lo sport tra le persone con disabilità

Una nuova opportunità per tutte le organizzazioni che si occupano di disabilità e, in particolare, di attività sportiva: la Circoscrizione 7 di Torino, infatti, ha lanciato un nuovo bando per la presentazione di progetti specifici rivolti a persone disabili.

Gli obiettivi e chi può partecipare

Le proposte presentate dovranno essere votate alla valorizzazione degli aspetti relazionali e dell'integrazione sociale, al miglioramento della consapevolezza delle proprie capacità e allo sviluppo di benefici psicofisici nei partecipanti attraverso attività ludiche, ricreative e sportive. Il bando è rivolto ad associazioni, comitati formalmente costituiti e altri soggetti no profit con personalità giuridica con sede o che svolgano attività sul territorio comunale, nonché ad organismi no profit che non hanno sede sul territorio comunale ma che svolgano attività per comunità locale.

I contenuti delle domande

Le domande dovranno specificare il grado di coinvolgimento del territorio, la coerenza con le linee programmatiche dell'amministrazione, l'originalità e l'innovazione delle attività e delle iniziative, la quantità di lavoro svolto o da svolgere da parte del soggetto richiedente, le relative modalità di esecuzione, la quantità di lavoro svolto o da svolgere da parte di volontari, la gratuità o meno delle attività programmate e il livello di promozione di una crescente integrazione tra culture diverse.

I criteri di valutazione

I criteri di valutazione verteranno sui tempi di attuazione del progetto, sulla coerenza attività previste con oggetto dell’avviso, sulla valutazione modalità di attuazione, sulla gratuità delle attività, sul numero beneficiari progetto, sulla coerenza con le linee programmatiche e sulla coerenza tra la spesa prevista ed il contributo richiesto.