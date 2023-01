Flowers Festival 2023: Baustelle tra gli ospiti della rassegna concertistica estiva

Flowers Festival, la rassegna estiva punto di riferimento cittadino e tra i più importanti Festival a livello nazionale, torna nell’estate 2023 e annuncia il primo ospite della sua VIII edizione: Baustelle.

Dopo aver annunciato il tutto esaurito del tour primaverile nei più prestigiosi club italiani, i Baustelle proseguono il loro viaggio arrivando a Flowers Festival la sera di giovedì 13 Luglio 2023, per uno degli appuntamenti estivi di Elvis Tour, il tour che prende il nome da "Elvis", l’attesissimo nuovo album in uscita il 14 aprile per BMG e anticipato dall’uscita del singolo “Contro il mondo ”.

“Elvis” è il nono album in studio dei Baustelle e giunge a distanza di cinque anni da “L’amore e la violenza, vol.2”. La copertina, realizzata da Marco Cella con la direzione artistica di Gian Luca Fracassi, riconferma la nuova direzione dell’estetica BAUSTELLE, fatta di raffinatezza e contemporaneità, senza mai abbandonare quello sguardo al passato costitutivo della band.

Per info e biglietti: www.mailticket.it e www.ticketone.it