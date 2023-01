La bandiera delle Universiadi torna a casa, parte il countdown per Torino 2025. E la Mole si accende

Parte ufficialmente il conto alla rovescia per i Giochi Mondiali Universitari 2025, che si terranno a Torino, Bardonecchia, Pragelato, Torre Pellice e Pinerolo dal 13 al 23 gennaio 2025. Ieri sera la bandiera della FISU è arrivata nel capoluogo piemontese, dove è stata accolta con una grande festa al Pala Apitour. Uno show di Walter Rolfo e firmato Masters Of Magic, che ha visto protagonisti artisti internazionali e performer del Cirque du Soleil. E per la città si tratta di un momento importante, ma soprattutto di un ritorno: le Universiadi vennero inventate dal dirigente sportivo Primo Nebiolo e la prima edizione si svolse nel 1959 all’ombra della Mole.

Torino città universitaria/sport

“La bandiera – ha sottolineato l’assessore comunale allo Sport Mimmo Carretta - è tornata a casa, in un territorio che ha sempre dimostrato una grande capacità organizzativa, ma soprattutto un amore per lo sport invidiabile. Torino città-universitaria/Torino città dello sport è il connubio perfetto”. Parole condivise dal sindaco Stefano Lo Russo che ha tracciato anche un traguardo importante per il 2025. “Ci prepareremo al meglio – ha sottolineato - per accogliere le delegazione gli studenti che arriveranno. Soprattutto per fare diventare in questi anni Torino una grande città universitaria”.

"Olimpiadi 2006"

“Siamo contenti – ha osservato l’assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca - di fare ritornare la bandiera. E’ un orgoglio per tutti perché è la dimostrazione dell’eccellenza del Piemonte di saper organizzare e gestire grandi eventi. Tutti ci ricordiamo cosa sono state le Olimpiadi 2006: incrociamo le dita per il futuro”. “E’ una grandissima occasione – ha sottolineato il Ministro all’Università Augusta Montaruli - che coniuga il mondo dello sport con quello degli atenei”. Tra le novità che caratterizzeranno la XXXII edizione TO25 Brain Storm, una competizione internazionale che prevede dodici prove della mente collegate a quelle sportive. “Chi fa sport – ha osservato Montaruli - sa benissimo che è necessario avere una mente pronta: quando la mente va in down, non si riesce a fare sport".

Mole blu

Ma la festa al Pala Alpitour non è stato l’unico evento per accogliere le Universiadi. La Mole Antonelliana si è infatti illuminata di blu, mentre alle 21 si è accesso sulla Torre Maratona (Stadio Olimpico Grande Torino) il countdown verso la XXXII edizione invernale. “Cominciamo – ha commentato Alessandro Ciro Sciretti, presidente del Comitato Organizzatore di Torino 2025, a margine dell’evento al Pala Alpitour - a coinvolgere la città. Stasera c’è stata tanta adesione: da qua al gennaio 2025 il nostro obiettivo sarà riempire le agende dei torinesi di iniziative”. “Con questa manifestazione – ha spiegato il vicepresidente Riccardo D’Elicio – vogliamo portare Torino città universitaria nel mondo, per continuare ad attirare universitari: che lo sport faccia questo deve inorgoglire la città”.