Backstage. La casa è sacra. Per quanto? Ne parliamo questa sera alle ore 21

Questa sera alle ore 21, torna dopo la pausa natalizia in diretta su Torino Oggi e su altre testate del gruppo More News oltre che su Linea Italia Piemonte, una nuova puntata di Backstage, il talk show di approfondimento e commento sulla politica, l'economia, l'attualità con ospiti e testimonianze.

La casa è sacra. Per quanto? La direttiva europea sull'efficientamento energetico degli immobili potrebbe diventare una spada di Damocle sugli italiani: 7 famiglie su 10 sono proprietarie di case, famiglie che rischiano di dover spendere cifre rilevanti, e in molti casi non sostenibili, per fare rientrare la propria abitazione nella classe energetica prevista dall'Europa. Una novità che, se diventasse obbligo, muterebbe il patrimonio immobiliare italiano. Sotto il profilo dell'efficienza energetica, certo, ma anche per quanto riguarda il valore e la distribuzione della proprietà. Ne parliamo a Backstage ascoltando, come sempre, oltre alla politica, gli “addetti ai lavori”.

Conduce Patrizia Corgnati.