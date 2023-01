Il mattone prende quota: anche in Piemonte cresce la domanda di case in montagna. Ma nelle Valli Olimpiche serve un bel budget

Continua la passione degli italiani per una casa in alta quota: anche nel 2022 la domanda di case in acquisto ha continuato a crescere. E il Piemonte non fa eccezione, anche se in alcune località i prezzi raggiungono "vette" inaccessibili. A Sestriere, infatti, si trovano i valori al metro quadro più elevati: 6.350 euro al metro quadro.