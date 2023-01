Una rete a sostegno delle persone in situazione di sovraindebitamento

Oggi nella sede di corso Inghilterra della Città metropolitana di Torino è stata istituita la Rete contro il debito: i diversi attori che sul territorio metropolitano si occupano di supportare e sostenere le persone in situazioni di sovraindebitamento, si riuniscono e mettono in rete le loro professionalità e i loro progetti.



Fin dal 2019, la Città metropolitana di Torino dedica impegno ad affrontare le problematiche sociali connesse al sovraindebitamento, a partire dalla condizione delle persone affette da gioco patologico e seguite da un amministratore di sostegno. Nel 2020 è stata siglata la prima convenzione con l’organismo di composizione della crisi (OCC) di Villastellone “La Rinascita degli Onesti”, ed è delle scorse settimane la firma del protocollo d’intesa con la partecipazione anche dell’organismo di composizione della crisi di Nichelino con l’obiettivo di implementare il lavoro dello Sportello per il sovraindebitamento della Città metropolitana, per diffondere in ottica preventiva la conoscenza della normativa utile a superare la crisi e insieme promuovere forme di educazione finanziaria.



“Grazie agli OCC di Villastellone e di Nichelino, alle fondazioni anti usura e alle associazioni, che partecipano e animano questa rete di sostegno” le parole di Valentina Cera, consigliera metropolitana con delega alle politiche sociali. “La cura delle persone, quelle in maggiore difficoltà, è l’obiettivo che insieme perseguiamo”.