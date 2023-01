Italvolt, a rischio la gigafactory da 4 miliardi di euro? “La proprietà sta cercando di risolvere i problemi”

Verrà mai realizzata la Gigafactory a Scarmagno, nell'Eporediese? La risposta a oggi non è così scontata. I problemi di approvvigionamento energetico, con una rete ritenuta non in grado di garantire il fabbisogno di cui avrebbe bisogno la fabbrica, pongono un grosso punto di domanda su un investimento importante non solo per il Canavese, ma per tutto il Piemonte.



La GigaFactory di Italvolt, infatti, permetterebbe di dare lavoro a oltre 3.000 persone. Eppure i problemi sono evidenti e confermati anche dall'assessore alle Attività Produttive della Regione Piemonte, Andrea Tronzano: "Pare certo che ci siano delle problematiche sul sito di Scarmagno che la proprietà sta cercando di risolvere con l’investitore, tuttavia non ci è dato conoscerle in dettaglio posto che c’è una clausola di riservatezza vigente tra le suddette parti".



"Per parte nostra, confermiamo la volontà di supportare la realizzazione di una Gigafactory in Piemonte" ha specificato Tronzano.



Scettico Alberto Avetta, consigliere regionale del Partito Democratico: "Tutto ci conferma che i proclami entusiastici nei primi mesi del 2021 da parte del Presidente Cirio sono stati quanto meno affrettati, ed hanno alimentato grandi e comprensibili aspettative sul territorio". "Ma dopo quasi tre anni di analisi, progetti e approfondimenti tecnici, solo ora ci si rende conto che c’è un problema sulla rete elettrica? È possibile che questo dubbio non sia mai stato sollevato in questi tre anni, nonostante i rapporti preferenziali che parrebbe sussistano tra Alberto Cirio e Lars Karlstrom? Gli annunci sono stati quanto meno affrettati e speriamo vivamente che non si traducano in promesse mancate", ha proseguito il consigliere regionale.



"Di fronte a queste incertezze, la Regione Piemonte non può restare in attesa, ma deve, per quanto le compete, fare tutto il possibile per garantire la realizzazione di questo progetto, che sappiamo richiedere significativi investimenti pubblici", ha concluso Avetta.