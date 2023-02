Genitori in cerca di babysitter: come trovarla e come sceglierla

Negli ultimi anni, sono sempre più i genitori impegnati, entrambi nel mondo del lavoro. Ciò significa che i bambini hanno bisogno di una figura che si occupi di loro, nelle ore in cui i genitori non sono a casa

Trovare una persona di fiducia, a cui affidare i propri figli, è un’operazione delicata, che può richiedere anche tempo, perché devi sentirlo a pelle quando quella che hai davanti è la persona giusta, quella che fa al caso tuo. Ma come si può scegliere la babysitter giusta? E quali sono i requisiti più richiesti dai genitori?

Come scegliere la babysitter giusta

Trovare una babysitter è un’azione da non sottovalutare. Si tratta di affidare i tuoi figli nelle mani di una perfetta sconosciuta, quindi è giusto che tu ti accerti della persona che hai di fronte. Spesso, si arriva a conoscere una del mestiere attraverso un passaparola tra amici e conoscenti. In questo caso, la cosiddetta “voce del popolo” può essere di grande aiuto, perché è tramite il parere di terzi che puoi capire se quella persona potrebbe soddisfare le tue esigenze o meno. È chiaro, però, che non tutti abbiamo gli stessi gusti, quindi è sempre consigliabile tastare con mano il terreno, e giudicare con i propri occhi.

Oltre al classico passaparola, il web ti dà l’opportunità di ricorrere ad agenzie e piattaforme specializzate che ti indicheranno la babysitter più in linea con la tua ricerca. Le piattaforme di ricerca babysitter offrono profili in tutta Italia ma in città come Roma, Milano, Genova o Torino la ricerca è senza dubbio più ampia. Ad esempio, se stai cercando una babysitter a Torino, potrai cercare i profili ideali in mezzo a tantissime candidati, leggere informazioni e caratteristiche delle ragazze selezionate e poi, dopo aver individuato una o più ragazze che possano fare al caso tuo, organizzare un colloquio conoscitivo, in modo da poter dal vivo qual è la persona giusta per te.

I requisiti più richiesti dai genitori

Quando si parla di babysitter, ovvero di ragazze o donne che si occupano dei bambini di genitori che non possono essere presenti 24 ore su 24, non si può non parlare di affidabilità. È la prima parola che risuona nelle nostre orecchie, quella su cui un genitore punta il tutto per tutto. Se, a primo impatto, la persona che ti troverai davanti non ti ispirerà fiducia, è chiaro e lampante che non potrà mai essere lei la tua scelta. I genitori saranno attenti all’aspetto esteriore della ragazza. Non si tratta di gusto estetico, ma di presentabilità, di pulizia, di ordine. Oltre alla lingua italiana, è possibile che la famiglia cerchi una babysitter che parli anche una lingua straniera, così da poter insegnare qualcosa in più al bambino.

La babysitter deve stare alle regole dei genitori, e non prendere iniziative di testa sua. Deve avere un approccio spontaneo e naturale con il bambino; i piccoli avvertono subito se una persona ama stare con loro o meno. Una babysitter che si rispetti deve avere pazienza, deve essere in grado di gestire i capricci del bambino senza andare nel panico o dare di matto. Deve essere una figura di aiuto per i genitori e di riferimento per i bambini, che non dovranno sentire il distacco dalla figura materna o paterna, ma vivere le ore con la loro babysitter in modo spensierato e con serenità.