Collegno, con la nuova gestione della Smat sono stati puliti 6000 tombini in città

" Il sistema è puntuale ed efficace e ben risponde agli obiettivi che ci siamo posti quando da quando Smat ha iniziato a gestire il servizio - commenta il sindaco, Francesco Casciano -. In questo modo il Comune può concentrarsi sulla pulizia superficiale delle strade e ridurre nel tempo le cause di intasamento di griglie e caditoie" .

"Congiuntamente alla programmazione settimanale di SMAT, la città di Collegno ha pertanto inserito gli interventi di pulizia delle aree più critiche, nell'ambito del programma "Cura della via in corso", gestiti dal Gruppo Cidiu, per ottenere il miglior risultato possibile, sia in superficie, sia nella rete di smaltimento delle acque meteoriche - conclude l’assessore all’Ambiente, Enrico Manfredi -. Sappiamo che ci sono ancora degli interventi da fare, chiediamo ai cittadini di utilizzare il servizio numero verde e di segnalare eventuali problematiche".