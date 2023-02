Torino, la polizia locale chiude un gommista abusivo in via Cigna

Ieri mattina gli agenti del Comando Territoriale VI della Polizia Locale hanno effettuato un sopralluogo all’interno di un locale di via Cigna nell'ambito della normale attività di controllo del territorio.

Durante il sopralluogo, gli agenti hanno riscontrato che era in pieno svolgimento l'attività di gommista, svolta in assenza di qualsiasi titolo e senza l'osservanza delle norme di sicurezza sul lavoro.

I ‘civich’ hanno pertanto posto sotto sequestro amministrativo tutte le attrezzature presenti, tra cui ponti sollevatori, compressori d'aria, macchinari per effettuare l’equilibratura delle ruote e utensileria varia.

Il conduttore dell’officina, un cittadino italiano di 60 anni, è stato sanzionato per esercizio dell’attività in assenza di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio e, contestualmente, l’esercizio è stato chiuso.

All'interno del locale erano inoltre accatastati circa 3.000 pneumatici usati, ragione per cui gli agenti della Polizia Locale hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per una valutazione in merito alla sicurezza dei locali legata al carico d’incendio.