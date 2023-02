A Rivoli, il recital come mosaico con il concerto di Alessandro Campomenosi

Il recital è un mosaico di sonorità che si richiamano, intuizioni e confessioni storiche, rigore e leggerezza tecnica: ha le idee chiare Alessandro Campomenosi, giovanissimo talento in prestito dal prestigioso Conservatorio G. F. Ghedini di Cuneo e atteso venerdì 3 febbraio nell’ambito della Stagione Scene dal Vivo. Classe 1995, Campomenosi si esibirà sul palco dell’Istituto Musicale Città di Rivoli nel primo di due eventi previsti nel 2023 in collaborazione con il progetto itinerante "I Conservatori in Piemonte", brillante e fortunato programma promosso dall’Associazione Toret Artist Tre Sei Zero con l’obiettivo di permettere la circuitazione di artisti di livello selezionati dalle Direzioni dei 4 Conservatori della Regione - Alessandria, Cuneo, Novara e Torino.

Per info: https://www.istitutomusicalerivoli.it/