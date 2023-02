Mercoledì 22 febbraio, al Circolo dei Lettori di Torino, alle ore 21, si svolgerà l'incontro "Come non accontentarsi dello spettacolo del mondo. Il valore della scrittura in José Saramago", con Violante Saramago Matos. Interverranno Luìsa Marinho Antunes, Guido Conti, Don Paolo Squizzato. Coordina Caterina Arcangelo.