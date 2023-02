Alla Galleria Sutura di via Sacchi, la mostra di Francesca Grilli indaga la natura del tatto

La Galleria Sutura di via Sacchi 24F inaugura la seconda mostra dal titolo "If the future was an object in your hand" dell'artista bolognese Francesca Grilli.

Un'esposizione che resterà aperta fino al 3 maggio e che indaga il rapporto tra cultura, salute e benessere attraverso il tatto. Dopo un periodo in cui il contatto con oggetti e persone è stato inibito, si è deciso di riflettere sulle sensazioni percettive attraverso cinque lavori di Francesca Grilli.

L’artista bolognese ha scelto la mano e le traiettorie nascoste che essa suggerisce, come simbolo di questo percorso: metafora del rapporto quotidiano con il proprio fare, la conoscenza, l’incontro e lo scambio con l’altro. Grilli restituisce un punto di vista poetico di questo complesso meccanismo e invita lo spettatore a osservarlo in profondità. Dalla chiromanzia alla complessità delle sue piccole articolazioni, negli ultimi anni l’artista ha creato una serie di lavori che mettono insieme gli aspetti esoterici ad essa legati e le sue funzioni più quotidiane.

Nella mostra sono poi esposte cinque sculture in bronzo, che si focalizzano su gesti quotidiani della preparazione del corpo (Soap, Brush, Comb, Suit, Pant, 2018) come a voler fermare le tracce di attimi apparentemente poco significativi che costituiscono però le impronte del nostro muoversi nel mondo.