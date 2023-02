Da Pick Gallery apre la collettiva "Blu Policromo"

A Pick Gallery presenta mercoledì 15 febbraio alle ore 18, in via Galliari 15/C, la collettiva Blu Policromo. Narrazioni e interpretazioni a confronto.

La mostra, curata da Sara Liuzzi ed Emanuela Romano, in collaborazione con l’Associazione Ghëddo e Opere Scelte, presenta un elaborato percorso di opere che mettono in luce le numerose declinazioni del blu. Ciò che si evince è una sinergia ben calibrata tra opere di maestri affermati e giovani talenti - a livello nazionale e internazionale - che coprono un arco temporale ampio e non è certo un caso. Nel febbraio del 2023, infatti, ricorre il 65mo anniversario di una delle canzoni italiane più famose al mondo Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno.

Idealmente la mostra si concentra in questo periodo e si articola con opere di: Agostino Bonalumi, Antonio Carena, Fernanda Carrillo, Julia Carrillo, Marco Cordero, Giulio De Mitri, Marco De Rosa, Gérard Deschamps, Sven Drühl, Francesca Gagliardi, Winfred Gaul, Fukushi Ito, Yves Klein, Silvia Margaria, Paola Mongelli, Ernesto Morales, Jan Muche, Tony Oursler, Giulio Paolini, Salvo Raeli, Man Ray, Mimmo Rotella, Mario Schifano, Paolo Scirpa, Marco Tagliafico, Laura Valle, Claudia Vetrano, Jacques Villeglé.

La mostra sarà visibile fino al 15 aprile 2023.

