Leini, l'azienda ritira il licenziamento della neomamma: domani niente sciopero. "Prevalso il buon senso"

Alla fine è arrivata la marcia indietro. La Emmecitecnica, azienda di Leini, ha ritirato il licenziamento nei confronti della dipendente (delegata Uilm) che era da poco tornata dal periodo di maternità.



Una decisione arrivata a sorpresa, dopo che nella giornata di ieri si era conclusa con una fumata nera la riunione tra i legali dell'azienda e i sindacati. Tanto da portare alla proclamazione di uno sciopero di 8 ore per la giornata di domani, accompagnato da un presidio all'esterno dei cancelli.



Ma adesso, con questo cambio di scenario sancito dalla firma di un verbale in occasione di un nuovo incontro richiesto dalla società, è stata annullata anche la protesta. “Siamo lieti che, dopo una vicenda iniziata il 26 gennaio, sia prevalso il buonsenso delle parti e che l’azienda abbia ritirato il licenziamento - dicono i funzionari Uilm Torino, Ciro Di Dato e Francesco Messano - La lavoratrice, nostra delegata sindacale, rientra dunque in azienda e mantiene il proprio salario. È importante che per il futuro l’azienda si sia impegnata a non procedere ad alcun licenziamento, individuale o collettivo, senza prima confrontarsi con il sindacato di riferimento”.