Anche Rivoli si veste di rosa e fa il conto alla rovescia in attesa del Giro d'Italia

Anche Rivoli è pronta ad accogliere il Giro d'Italia. La Corsa Rosa, che unisce tappa dopo tappa tutti gli angoli del Paese è infatti pronta ad arrivare anche da queste parti, alle porte di Torino e proprio all'imbocco della Val di Susa.



Per Rivoli si tratta di una prima volta, visto che mai prima di questa edizione (in 106 anni) i "girini" si erano sfidati per un traguardo su questo territorio. L'appuntamento è fissato per la 12esima tappa, con la data del 18 maggio 2023 da segnare con un circoletto rosso sul calendario.



La frazione prenderà il via a Bra, in provincia di Cuneo, per arrivare a Rivoli dopo 179 chilometri. E se addirittura il Castello di Rivoli festeggia l'avvenimento vestendosi con la sua particolare maglia rosa, saranno molti gli appuntamenti con cui il Comune si prepara all'arrivo del Giro.



A cominciare, dopo la presentazione della giornata di ieri, con appuntamenti dedicati ai protagonisti delle due ruote, a libri sul tema del ciclismo e ad appuntamenti in piazza, oltre ad alcune escursioni cicloturistiche.