Sopralluogo dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale al cantiere di Palazzo Lascaris

L’ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha visitato oggi pomeriggio il cantiere della facciata di Palazzo Lascaris. “Abbiamo potuto verificare quanto minuzioso e difficile sia il lavoro degli addetti che si stanno occupando di riportare all’antico splendore gli antichi stucchi disseminati sulla parete esterna del nostro Consiglio regionale. Un’attività complessa che viene svolta da maestranze altamente specializzate”, ha dichiarato il presidente dell’Assemblea Stefano Allasia.

Al sopralluogo erano presenti, in rappresentanza dell’Udp anche Gianluca Gavazza, Ivano Martinetti e Michele Mosca.

I lavori procedono secondo il cronoprogramma e, entro fine anno, le impalcature si prevede potranno essere smontate, in modo che Palazzo Lascaris possa rivelarsi con la nuova colorazione che, in accordo con la Soprintendenza, metterà in risalto i preziosi rilievi ornamentali.