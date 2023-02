Gtt assume nuovi autisti bus per Ivrea, nessun limite di età: requisiti e stipendio

Gtt assume 12 nuovi autisti, da destinare al servizio extraurbano nella zona di Ivrea. Ieri l'azienda ha pubblicato sul sito internet l'avviso di selezione: il termine per presentare la domanda scadrà il 21 febbraio. I primi 50 candidati, in possesso dei requisiti di partecipazione, saranno convocati per le due fasi di selezione: test attitudinale scritto e prova di guida.

I requisiti e lo stipendio

Per i vincitori è previsto un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time, con una retribuzione annua lorda di ingresso pari a circa 27.000 € al parametro retributivo 140. Alle selezioni saranno ammessi i candidati con licenza media in possesso della patente DE+CQC e, a seguire, i possessori della sola patente D+CQC, con l’impegno a conseguire la patente E entro un anno dall’assunzione. Rispetto alle precedenti selezioni questo bando non pone limiti di età.

Nuovi autisti in servizio da aprile

Si prevede che l’iter di ricerca, selezione e visite mediche terminerà entro marzo 2023 con l’obiettivo di inserire i nuovi autisti già a partire dal prossimo aprile. Ieri si è tenuto il primo Welcome day per i primi 21 conducenti, dei 95 che saranno assunti nei prossimi mesi. Nuovi ingressi che, come ha voluto sottolineare l'Amministratore Delegato Serena Lancione: “sono per GTT linfa per un servizio che ambisce a migliorarsi e rafforzarsi. Un percorso iniziato con un importante rinnovo della flotta dei nostri bus e tram e che si indirizza ora anche sulle risorse umane”.