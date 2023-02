Sport |

Basket, la Reale Mutua riceve Latina per proseguire la sua striscia vincente

La squadra di coach Ciani a caccia dell'ottava vittoria consecutiva. Appuntamento domenica al Pala Gianni Asti alle ore 18

Torna a giocare sul parquet del Pala Gianni Asti la Reale Mutua Basket Torino che domenica, con palla a due alle ore 18, riceverà la Benacquista Latina, gara valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A2. GLI AVVERSARI - La squadra pontina, allenata da coach Franco Gramenzi, al momento occupa l’ottavo posto in classifica nel Girone Verde con un record di 7 vittorie e 10 sconfitte. Nel girone di andata la Benacquista inflisse la seconda sconfitta stagionale alla Reale Mutua con il punteggio di 87-77. Miglior realizzatore di Latina è la guardia Mike Lewis, che viaggia a 15.8 punti di media con il 33% da tre punti. Franco Ciani (Allenatore): “Domenica sarà una partita particolare, perché con Latina abbiamo un pregresso storico non canonico e siamo andati incontro ad una prestazione poco lucida. Ci deve però rimanere il ricordo di una squadra che con i suoi ritmi ci mette in difficoltà. Dovremo essere particolarmente attenti e dovremo sfruttare il fatto di essere più lunghi e più completi rispetto all’andata e portare la partita di domenica sulle nostre frequenze”. Matteo Schina (Playmaker Basket Torino): “La partita di domenica è complicata: Latina è una squadra che vende sempre cara la pelle, ma noi vogliamo continuare a sfruttare il buon momento e allungare la striscia di vittorie”. INFO UTILI – Si gioca domenica 5 febbraio, con palla a due alle ore 18.00, agli ordini dei signori Marco Rudellat, Chiara Maschietto e Fabio Bonotto. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/BasketTorinoOfficial) e Instagram (@basket_torino) di Basket Torino. La gara sarà in diretta su LNP Pass.

comunicato stampa

