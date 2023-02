Domenica torna l'appuntamento con il mercato della biodiversità Googreen

Domenica 12 febbraio riprende il mercato della biodiversità Googreen.

Come ogni seconda domenica del mese, il Giardino Sambuy riprende vita per essere un luogo di incontro, di buone pratiche e di scambio, di racconto di stagione. Quale che sia la leggenda su San Valentino la nostra associazione coglie l’occasione per un inno all’amore comunque, una giornata dedicata alla forza del cuore, della bellezza e della bontà.

Dalle ore 10 alle 19 a rappresentare l’eccellenza stagionale Maestri del Gusto e del Paniere, presidi enogastronomici, piccoli ma eccellenti produttori del nostre terre, Maestri di Giardino e di Sostenibilità uniti nella suggestiva e sicura cornice dei giardini di fronte a Porta Nuova, accoglienti anche grazie ai cancelli di protezione che permettono di governare gli afflussi e alla presenza dei tenaci volontari e collaboratori, presenti e attivi da tempo nella riqualifica di questo splendido palco a cielo aperto in città.