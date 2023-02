Backstage. Torino potrebbe essere la prima città nei cui supermercati si troveranno prodotti a base di farina di grillo. Rivediamo la puntata (Video)

Mangeremo grilli a colazione? Torino potrebbe essere la prima città nei cui supermercati si troveranno prodotti a base di farina di grillo.

I grilli si possono equiparare alla dieta mediterranea? E il vino provoca il cancro? E l'etichettatura a semaforo sui cibi metterà al bando i nostri cibi più caratteristici? Dopo auto green e casa green è il momento del cibo green.

A Backstage Patrizia Corgnati ne ha palato in studio con Roberto Moncalvo (Presidente Coldiretti Piemonte), Maria Lodovica Gullino (direttrice Agroinnova - Centro di Competenza per l'Innovazione in Campo Agro-ambientale dell'Università di Torino), Laura Gasco (doc. Zooculture Università di Torino presso Dipartimento Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari). In collegamento il senatore Lucio Malan (FdI)

Rivedi la puntata: