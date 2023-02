"Effetto masterchef": i ristoranti superano i bar. Ma Torino perde i negozi storici, divorati dall'online

"Torino sta diventando più attrattiva, attirando attenzioni anche da capitali stranieri per esempio sull'aerospazio. Ma anche dal punto di vista degli eventi e del congressuale bisogna lavorare con le istituzioni per valorizzare al meglio il settore. Senza dimenticare il turismo, che sta lavorando bene anche se i numeri oggi non lo raccontano". Parola di Dario Gallina, presidente della Camera di Commercio di Torino, presentando i nuovi dati sull'andamento delle aziende metropolitane.

L'edilizia spinge i numeri grazie ai bonus

In tutto, a Torino e provincia, se ne contano 223.025, in aumento dello 0,67% sullo scorso anno. Superiore al tasso piemontese (+0,25%). "Ci stiamo staccando dal periodo pandemico in cui tutto sembrava sospeso: nessuno apriva e nessuno chiudeva". Ora la crescita c'è, anche se limitata, infatti le iscrizioni e le cessazioni sono in valore assoluto tra le più basse da molto tempo. La tendenza è spinta soprattutto dell'edilizia (+2,2%) che ha trovato nei bonus un ottimo carburante. Proprio il tema su cui ieri la Regione ha stanziato risorse per 50 milioni, proprio per aiutare il periodo di stallo finanziario. "Vanno sbloccate le masse di crediti del superbonus, altrimenti si rischia di penalizzare i benefici dello strumento che ha dimostrato di essere molto apprezzato", dice Gallina. In particolare sono i lavori di costruzione specializzati ad aver fatto passi avanti (posa, impianti, finiture e così via).

Bene anche servizi alle imprese (+1) e alle persone (+1,7). Soprattutto le imprese di pulizia svettano con un +3,3%. Ma soffrono Commercio (-1,2%) e in parte turismo e agricoltura, rispettivamente -0,8 e -0,7).

Lo scenario migliora (e le imprese sopravvivono di più)

"Il 2023 mostra uno scenario più incoraggiante grazie al calo dei costi dell'energia e delle utenze. Soprattutto per le pmi questo sarà un sollievo, così come per le famiglie", dice ancora Gallina. Anche se il calo dell'1,6% dell'industria dimostra una forma di selezione e scrematura. "Certo sarebbe un buon segno se fossimo di fronte a fusioni e unioni di attività", commenta il presidente camerale. Intanto, di sicuro le aziende si mostrano più resistenti: il tasso di sopravvivenza dopo tre anni sale dal 61,6% del 2013 all'attuale 71,4%.

Più stranieri, ma meno giovani

Analizzando le diverse categorie, però, colpisce il calo delle aziende guidate da giovani: se ne contano 71 in meno rispetto all'anno precedente mentre aumentano le artigiane (+0,54%), quelle guidate da donne (+0,33%) e soprattutto quelle straniere (+4,24%).

Il commercio diventa virtuale (e i ristoranti superano i bar)

Girando per la città non stupisce scoprire che il commercio cala. Soprattutto le attività tradizionali come panetterie, macellerie, frutta e verdura, abbigliamento. Ma anche edicole e cartolerie. Calano anche i banchi al mercato, mentre crescono fiorai e farmacie. Del tutto opposto (+9,5%) l'andamento del commercio online.

Crollano i bar (-2,7%) che lasciano il posto ai ristoranti (in aumento di oltre mezzo punto). Per la prima volta sono più dei bar: 5932 contro 5767. In dieci anni su una bilancia se ne pesano 1100 in meno, sull'altra 1300 in più. E al calo degli alberghi corrisponde un aumento di affittacamere.