Chivasso in Musica colonna sonora del carnevale e degli innamorati

Prosegue, con un doppio appuntamento, la rassegna Chivasso in Musica che, in collaborazione con la Pro Loco Chivasso L’Agricola e l’Associazione Contatto, organizza per domenica 12 febbraio l’animazione musicale della cerimonia dell’Investitura dell’Abbà, il personaggio maschile del carnevale chivassese.

Alle 15,30 nel Duomo di Santa Maria Assunta l’Accademia Corale Stefano Tempia, la più antica istituzione corale torinese, sotto la direzione di Luigi Cociglio, eseguirà la Missa Pontificalis Prima di Lorenzo Perosi con accompagnamento all'organo Felice Bossi del 1843 di Luca Benedicti, organista dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e organista della Tempia.

Al termine della Santa Messa si tiene l’Investitura dell’Abbà Franco D’Aguanno alla presenza della Corte carnevalesca 2023 con la Bela Tolera Arianna Greco, l’Ordine delle Bele Tolere e il Magnifico Coro degli Abbà.

Martedì 14 febbraio, giorno degli innamorati, si svolge il secondo concerto della stagione Chivasso in Musica 2023. L’appuntamento è previsto alle ore 21 nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli.

Il programma prevede una serata dedicata alle canzoni d'amore scritte da illustri compositori del XIX e XX secolo quali Benjamin Britten, Reynaldo Hahn, Corrado Margutti e Francesco Paolo Tosti.

I protagonisti dell'appuntamento sono: il cantante Corrado Margutti, docente al Conservatorio di Musica "Giorgio Federico Ghedini" di Cuneo, direttore dei Cori "Roberto Goitre" e "Saint Vincent", l'arpista Cristina Greco, docente al Conservatorio di Musica "Alessandro Scarlatti" di Palermo e l’attore Mario Brusa.

Anche a questo concerto prenderà parte la Corte Carnevalesca 2023.

L'ingresso, come di consueto, sarà con libera offerta.