Dalla seconda media una finestra sul mondo del lavoro: Next land avvicina i ragazzi alle stem e ai loro talenti

Cinque scuole di Barriera, Aurora e Lucento - età media intorno ai 12 anni - per avvicinare i ragazzi (e soprattutto le ragazze) alle materie Stem. Sono circa 500 gli studenti coinvolti, il 75% di origine straniera, solo a Torino. E dopo il progetto pilota biennale del 2020 ora si fa il bis, coinvolgendo anche Bari e Napoli.

Tutto questo è "Next land", iniziativa di formazione di Next Level che ha portato i ragazzi a fare laboratori nei musei e nelle università per conoscere materie nuove e per arrivare, alla fine, all'incontro con aziende che potrebbero diventare la loro destinazione professionale. Lavazza, ma anche Newco e start up. "Vogliamo gettare un seme, magari un'ispirazione per il futuro", dice Matteo Pessione, coordinatore di Ogr tech.

"Abbiamo coinvolto tutte le 6 sezioni, i ragazzi sono entusiasti"

"Siamo riusciti a far partecipare le seconde di tutte le nostre sei sezioni - dice Sara Coccolo, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Piergiorgio Frassati -, una generazione che si è scoperta particolarmente fragile dopo gli anni della pandemia e in una situazione con pochi stimoli socio culturali. Alcuni non hanno mai visto la Mole Antonelliana. Per i nostri ragazzi è un'opportunità importante e loro sono molto contenti. È un modo di fare orientamento e rispondere a quella che è sempre più una criticità. Ed è qui che dobbiamo investire, per favorire l'auto riflessione e la scoperta delle loro inclinazioni e dei loro talenti".

I primi risultati? "Hanno portato alla formazione professionale, ma anche istituti tecnici e licei. Abbiamo iniziato delle collaborazioni con l'istituto del Grassi e con i loro studenti sulle tematiche ambientali".

"Accendiamo la scintilla della curiosità"

"Cerchiamo di creare quel pizzico di curiosità, piantando semi in un momento in cui le professioni non si conoscono e dunque stimoliamo la curiosità dei ragazzi. Magari tra di loro si nasconde un chimico e noi lo portiamo a fare un'esperienza, a conoscere un laboratorio e una materia che sembra oscura, ma loro possono visualizzarla e appassionarsi", racconta Debora Fino, Politecnico di Torino.

"Alla fine del laboratorio ci sono ragazzi che restano sorpresi e dicono che magari vorranno fare questo mestiere da grandi. Le ragazze? Sono per natura precise e dentro di loro verifichiamo che c'è una certa inclinazione, figlia anche della cautela e un po' di timore, che le rendono adatte a maneggiare questa materiali".

La Regione: orientiamo 60mila ragazzi, il 70% dei 13enni in Piemonte