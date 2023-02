Il Pnrr tende la mano all’Università: 4,5 milioni di euro e kit alle scuole contro l’abbandono degli studi

Nella lotta contro la dispersione e l’abbandono degli studi, l’Università di Torino potrà contare su un alleato importante: il Pnrr. Ammonta infatti a 1,5 milioni di euro per tre anni (totale 4,5 milioni di euro) i finanziamenti che l’Ateneo torinese otterrà per i programmi di orientamento.

Troppi studenti lasciano gli studi o cambiano corsi

Un orientamento più che mai necessario, se si considera che oggi il 18% degli studenti dopo il primo anno o abbandona gli studi o capisce di aver semplicemente sbagliato scelta e cambia corso, perdendo però un anno. Ecco perché, il rettore magnifico Stefano Geuna, pone all’Ateneo un prezioso obiettivo: far scendere questa percentuale vertiginosamente, fino al 5%. “I nostri numeri sono tra i migliori d’Italia ma vogliamo abbassare ulteriormente il dato. Serve prevenire” è il commento di Geuna.

Le giornate dell’orientamento 2023

E per farlo si partirà con i percorsi di “Educazione alla scelta”, che verranno avviati in concomitanza con le Giornate di Orientamento, che si svolgeranno al Campus Luigi Einaudi da lunedì 13 a venerdì 17 febbraio. Gli studenti coinvolti il primo anno saranno 6.300, per un totale di quasi 5.000 ore di formazione (in gruppi di 20 ragazzi, per 15 ore di lavoro). Nel secondo si stima di arrivare a 9.000 e il terzo anno ancora di più, in un costante percorso di crescita. Il programma prevede una settimana di incontri, presentazione dei corsi e informazioni per gli studenti. L’ingresso è libero e non è necessaria alcuna prenotazione.

Un kit per le scuole

Al fine di arrivare a più studenti possibili, accompagnandoli nell’effettuare la miglior scelta possibile, Unito ha pensato di realizzare un Kit per le scuole, rivolto non solo agli studenti di terza, quarta e quinta superiore, ma anche ai loro insegnanti. All’interno del Kit sarà possibile trovare materiali, strumenti e approfondimenti volti a promuovere strategie di scelta sempre più consapevoli. “Mai come in questo momento l’orientamento è importante. La pandemia ha avuto effetti negativi sui ragazzi: occorre puntare sul miglioramento delle modalità attraverso le quali studenti e studentesse prendono le loro decisioni quando si iscrivono all’Università” ha concluso Geuna.

Nuovi corsi di studi

L’offerta didattica di Unito per il 2023-2024 inoltre verrà ampliata con nove corsi di studio, di cui 4 di primo livello e cinque di secondo. Diciannove invece i corsi di studio erogati in lingua inglese.