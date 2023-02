PalaLancia, revocata in parte l’ordinanza di inagibilità: la struttura torna ad essere utilizzata dalle associazioni

Da completare rimangono solo l’impermeabilizzazione e la tinteggiatura dei terrazzi posti sul lato ovest del fabbricato. È stata invece ultimata la realizzazione ex-novo del manto di copertura in lamiera grecata, del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche della copertura e di una “linea vita” in copertura, necessaria per permettere l’esecuzione in sicurezza dei lavori di manutenzione ordinaria del manto di copertura. Infine sono state ripristinate alcune sigillature al contorno dei serramenti e lungo le stilature tra i blocchi della muratura delle pareti esterne, da cui si sono avute infiltrazioni di acqua in occasione di eventi metereologici intensi.