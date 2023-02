Mara Sattei e Noemi portano Gigi Dag a Sanremo 2023: "Grazie per la tua musica"

Noemi e Mara Sattei fanno ballare l'Ariston con una versione rivisitata di L'Amour Toujours di Gigi D'Agostino.

Mara Sattei, in gara al 73° Festival di Sanremo, ha scelto di farsi accompagnare da Noemi per l'esecuzione del brano, il risultato è una versione originale e per niente scontata.

Un omaggio al dj torinese che nel corso dell'ultimo anno si è ritirato dalle scene per potersi curare da una grave malattia che lo affligge.

"Volevamo salutare Gigi, mandargli un grande abbraccio e ringraziarlo per la sua musica" ha aggiunto Mara Sattei alla fine dell'esibizione.