Il Piemonte sa come rifiutare un "pacco": pagella positiva per la differenziata degli imballaggi. Ma Torino è ultima

Il Piemonte rifiuta il pacco. O meglio, sa come trattarlo al momento buono. Secondo gli ultimi dati Ispra, risalenti a tutto il 2021, il Piemonte differenzia circa il 65,8% dei suoi rifiuti urbani. Ossia oltre 1 milioni e 400.000 tonnellate, su un totale di più di 2 milioni e 130.000 tonnellate di rifiuti prodotti. Guardando solo agli imballaggi, che in Italia rappresentano circa il 28% dei rifiuti urbani, sono state sottratte alla discarica oltre 378.700 tonnellate di rifiuti di imballaggio, conferite dalla Regione a Conai nel 2021 grazie agli accordi sottoscritti tra i Comuni della Regione e il Consorzio.

Una quantità di rifiuti che, messa in cassonetti, potrebbe coprire per quasi dodici volte la tratta autostradale Torino-Parigi. Per coprire i maggiori oneri della raccolta differenziata Conai nel 2021 ha trasferito ai Comuni del Piemonte oltre 93 milioni di euro.