Dalla Panchina degli Innamorati, ai baci "rubati" di Robert Doisneau, ecco cosa fare a San Valentino

Il cuore allestito in piazza San Carlo in occasione del 14 febbraio

Quando si parla di amore e di San Valentino, la mente corre direttamente alle atmosfere, alle strade e ai cafè di Parigi. Eppure il capoluogo sabaudo è ricco di luoghi che ricordano la città dell'amore e in cui festeggiare con la propria dolce metà la ricorrenza del 14 febbraio.

Dal Monte dei Cappuccini, alla Basilica di Superga, passando per il Parco Europa e per finire con la Mole Antonelliana. Tutti posti con panorami mozzafiato sulla città e da cui godere di un bellissimo e romantico tramonto.

Ma nessuno luogo rappresenta più la festa degli innamorati del parco del Valentino e in particolare del suo Giardino Roccioso. Tra giochi d’acqua, ruscelli, piante e aiuole curate ospita una scultura molto particolare: la Panchina degli Innamorati. Realizzata dallo scultore torinese, Rodolfo Marasciuolo, è una vera e propria panchina su cui sono però seduti due lampioni inclinati l'uno verso l'altro e che sembrano abbracciati.

Tra una passeggiata e una cena romantica, Torino offre delle interessanti alternative per chi desidera trascorrere una festa diversa dal solito: da tour guidati alla scoperta dei dipinti di Palazzo Madama, alle iniziative di Camera organizzate in occasione del finissage della mostra fotografica di Robert Doisneau.

Ecco alcuni suggerimenti dunque per trascorrere una festa all'insegna dell'arte e della cultura.

Camera

Martedì 14 febbraio dalle 15

Camera accoglie il pubblico nelle sue sale per celebrare l’ultimo giorno della mostra Robert Doisneau - un grande successo con quasi 50.000 visitatori - in un’esperienza immersiva dedicata all’amore per la fotografia, la musica e l’alta cucina. Tre gli appuntamenti unici e imperdibili, dal pomeriggio fino a sera, per dare un ultimo intenso sguardo alle opere del maestro francese e vivere lo spazio espositivo in un modo nuovo e originale.

Info: www.camera.to

Museo Accorsi Ometto

Giovedì 16 febbraio ore 18

In occasione della festa di San Valentino, il Museo Accorsi-Ometto propone una visita a tema che, attraverso racconti, aneddoti e ricette, porterà alla scoperta delle storie d’amore, dei tradimenti e degli intrighi di famosi personaggi storici e letterari. I protagonisti delle opere esposte nella mostra Rinascimento privato e degli oggetti della collezione permanente del Museo saranno lo spunto per raccontare le suggestive figure di Eloisa e Abelardo, Erec ed Enide, Cyrano de Bergerac, Casanova, Madama Pompadour e Napoleone Bonaparte.

Info: www.fondazioneaccorsi-ometto.<wbr></wbr>it

Mao, Palazzo Madama e GAM



GAM

Sabato 11 e domenica 12 febbraio ore 15. Martedì 14 febbraio ore 16

Il percorso nelle sale del 900 intende affrontare uno dei sentimenti universalmente riconosciuti e da sempre motivo d’indagini e rappresentazioni, l’Amore, raccontandone le diverse sfaccettature e le sue infinite declinazioni. Un viaggio tra le opere delle collezioni della GAM per scoprire diversi linguaggi tra pittura, scultura e materiali che raccontano i diversi modi di vivere e rappresentare un sentimento universale che può assumere numerosi e sfaccettati significati.

Palazzo Madama

Domenica 12 febbraio ore 16:30

In occasione della ricorrenza di San Valentino il museo propone una visita guidata ispirata agli amori famosi rintracciabili fra dipinti, decorazioni, lambriggi, ceramiche e oggetti di lusso custoditi nelle sale di Palazzo Madama.

Mao

Domenica 12 e martedì 14 febbraio ore 16:30

In occasione del San Valentino, Theatrum Sabaudiae propone la visita guidata tematica Le mille e una declinazioni dell'amore nelle opere del Mao. Il percorso di visita condurrà i partecipanti alla scoperta delle opere d’arte del Museo accomunate dal tema amoroso e sessuale in ambito buddhista e induista.

Info: https://www.fondazionetorinomusei.it/it