Lutto nel mondo della cultura piemontese: è morto Alberto Vanelli, ex direttore della Reggia di Venaria

E' un giorno triste per il mondo della cultura piemontese. Si è spento oggi pomeriggio Alberto Vanelli , dirigente della Regione Piemonte e direttore della Reggia di Venaria.

Fu lui a guidare la riapertura del complesso, dopo anni di chiusura. In tanti anni di impegno, Vanelli è stato anche direttore della Fondazione Teatro dei ragazzi. Fu lui a curare il restauro del castello di Rivoli e della Sacra di San Michele. Centrale poi il suo ruolo per l'istituzione del museo del Cinema e del Salone del Libro.

"Ad Alberto la Reggia di Venaria deve tutto, per questo siamo fortemente scossi e colpiti da grande dolore. Per ora non possiamo che dire… Ciao Alberto! Grazie di tutto" si legge sul profilo Facebook della Reggia di Venaria.