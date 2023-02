LA RICETTA - Baci di Dama

Nascono nell ‘800 a Tortona questi golosi dolcetti della tradizione piemontese. Due cupolette di biscotti realizzati con frolla al burro arricchita da farina di mandorle o nocciole, unite tra loro da un gustoso strato di cioccolato fondente, proprio come due labbra che si scambiano un tenero bacio. In origine questi dolcetti venivano realizzati utilizzando la farina di nocciole, più economica e reperibile, ma con il passare del tempo, le ricette con le mandorle si sono diffuse sempre di più, fino a diventare predominanti nelle pasticcerie piemontesi e non.

Sono perfetti come pasticcini per il tè ed esaltano, in qualunque momento della giornata, una tazza di caffè.

Li abbiniamo con un Piemonte Moscato Passito "La Bella Estate". Giallo dorato con riflessi ambrati al calice. Profumo intenso e fruttato con sentori di uva passa, vaniglia e miele. Sapore ricco, dolce, di buon corpo e di lunghissima persistenza. Temperatura di servizio: 12/14°. Gradazione alcolica: 11.5°

BACI DI DAMA

Ingredienti: 150 g di farina 00, 150 g di mandorle spellate o nocciole, 150 g di zucchero semolato, 150 g di burro freddo, cioccolato fondente qb.

Preparazione: Disporre le mandorle o le nocciole su una placca e lasciatele tostare in forno a 180° fino a leggera imbionditura. Farle raffreddare e trasferirle, insieme a metà dello zucchero, in un cutter. Tritarle alla massima velocità procedendo in più riprese, per evitare che le mandorle rilascino un'eccessiva quantità di olio. Ottenuta una farina fine ed omogenea, raccogliere il composto all'interno della planetaria insieme alla farina, al burro a cubetti e allo zucchero rimasto. Lavorare il composto a bassa velocità con il gancio a foglia fino a ottenere una pasta omogenea. Compattare l’impasto e avvolgerlo in pellicola per alimenti. Lasciare raffreddare in frigorifero per almeno 2 ore. Trascorso questo tempo prelevare la pasta dal frigorifero e, con le mani, formate delle palline della misura di 1 cm circa. Disporle poco alla volta su più teglie foderate di carta forno distanziandole. Farle raffreddare nel congelatore per almeno 1 ora. Trascorso questo tempo cuocere i biscotti nel forno già caldo a 140° per 15-17 minuti. Lasciarli raffreddare. Sciogliere del cioccolato fondente (a bagnomaria o nel microonde) e, aiutandovi con un cucchiaino, prelevare una piccola quantità necessaria ad accoppiare i biscotti. Lasciare solidificare il cioccolato e servire.

Realizzato dagli allievi Rebecca Napoli e Thomas Viteritti della classe V D in collaborazione con il Docente Santo Corridore