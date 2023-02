È questione di algoritmo anche quando si gioca al casinò

Alcune forme di intrattenimento prevedono l’impiego di abilità personali e talenti particolari che è necessario sviluppare e mettere a frutto per poter riuscire in un determinato obiettivo. Altre, invece, sono regolate apparentemente soltanto dal caso, lasciando poco spazio alla manualità o a particolari capacità fisiche o mentali. Entrambe queste forme di svago possono essere rintracciate nei casinò, che se da una parte mettono a disposizione poker room che richiedono una grande preparazione nel corpo e nella mente, dall’altra offrono anche le consuete slot machine, arricchite di temi e funzionalità che fanno impallidire le versioni più vecchie,

Slot machine online: quali sono le novità

Chiaramente, con il passaggio ai casinò digitali, alcuni intrattenimenti hanno cambiato forma in maniera più o meno evidente. Il caso delle slot machine è emblematico, perché si sono arricchite di effetti visivi e sonori che non era possibile ricreare nei dispositivi fisici dei casinò offline. Il loro funzionamento, tuttavia, è rimasto sostanzialmente invariato, poiché basato sui simboli disposti su dei rulli in rotazione; la combinazione data dai simboli che compaiono a rulli fermi decreta l’esito della puntata del giocatore.

Come si deduce, il gioco delle slot machine si conferma dettato in apparenza da valori puramente casuali e, in quanto tale, non richiede che il giocatore possieda abilità particolari, poiché nessuna di queste può influenzare in alcun modo i rulli. Chiaramente, il passaggio all’online ha confermato queste caratteristiche di fondo, cui si sono sommate varianti di natura disparata, rese possibili soltanto dal digitale. Vale la pena considerare però che, a conti fatti, una slot machine non funziona soltanto in base alle regole del caso, ma è in qualche modo gestita da fattori numerici e matematici. Scoprire quali sono questi fattori aiuta enormemente i giocatori, occasionali o abituali, a giocare responsabilmente e con una maggiore consapevolezza del funzionamento delle slot machine.

L’algoritmo delle slot machine

Quando si valuta se registrarsi o meno su una sala da gioco online, spesso si prendono in considerazione alcuni elementi essenziali. Tendenzialmente, si scelgono i casino con bonus senza deposito, o le sale che offrono gli intrattenimenti più variegati, tra cui non mancano quasi mai le slot. Sul funzionamento di queste ultime ci si interroga spesso, come se i giocatori non riescano a rassegnarsi all’evidenza di non poter in alcun modo influenzare il gioco.

Le slot infatti sono gestite dal cosiddetto RNG, ossia un algoritmo matematico che genera numeri casuali, impossibili da prevedere o da manipolare. Non a caso, RNG sta per Random Number Generation, e non può essere alterato o influenzato neanche dai programmatori delle slot stesse. Intuitivamente, si potrebbe pensare che il calcolo delle probabilità possa venire in soccorso di alcuni giocatori, particolarmente ferrati in matematica: a titolo d’esempio, alcuni suppongono che per la legge dei grandi numeri, dopo un elevato numero di puntate debba necessariamente essere rilasciato un jackpot, e che subito dopo l’eventuale rilascio si dovrà attendere ancora molto tempo.

In realtà, si tratta di ragionamenti che non tengono conto del reale funzionamento dell’algoritmo RNG, che non soltanto genera casualmente numeri a ogni attivazione, ma non tiene neanche conto né memoria delle combinazioni generate in precedenza. In tal senso, non è da escludere che possa generare più volte la stessa combinazione, sia essa vincente o perdente, due volte di fila.

RTP: Return To Player

L’imbattibilità dell’algoritmo RNG delle slot machine non esclude tuttavia che esista un ritorno per il giocatore che decida di puntare su una o più slot. Si fa qui riferimento al concetto di Return to player, o RTP. In linea di principio, ogni slot applica una percentuale diversa di trattenuta sulle puntate dei giocatori, che va a ingrossare le tasche del sito di casinò, che così percepisce il proprio introito. Un’altra percentuale viene invece rilasciata dalla slot machine sotto forma di vincita, con una cadenza e un’entità diverse in base al tipo di slot scelta.

In dettaglio, supponendo di avere davanti una slot machine con RTP pari al 96%, si può affermare che essa trattenga il 4% come commissione per la sala da gioco, ed eroghi il 96% delle puntate come jackpot eventuale. La percentuale appena presa in esame vale a titolo d’esempio, perché la maggior parte delle slot machine online ha un RTP variabile dal 94 al 97%, mentre alcuni siti segnalano la presenza di intrattenimenti con Return To Player fino al 91% o al 99%. Il 100% è ovviamente inesistente, poiché non implicherebbe alcun guadagno per il casinò online.

Da un lato, le percentuali di RTP attualmente in vigore per le slot online permettono di notare una notevole differenza con il ritorno al giocatore delle vecchie slot fisiche, di solito assestato intorno al 75%. Dall’altra parte, vale la pena sottolineare che il concetto di ritorno al giocatore può in alcuni casi apparire fuorviante, per quanto vada sempre valutato con la massima attenzione: infatti, l’RTP non garantisce affatto a un giocatore un concreto ammontare di jackpot, poiché l’utente non ha la reale percezione della fase del ciclo della slot in cui si trova, né di tutte le vincite erogate prima dall’RNG.