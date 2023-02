Ciak, si gira! A Stupinigi le riprese di un film portano alla chiusura della provinciale 143

Stupinigi si trasforma in un set cinematografico per le riprese de “Le Déluge”, opera in costume ambientata nel 1700 con la regia di Gianluca Jodice, e la provinciale 143 che collega la Palazzina di Caccia a Orbassano resterà chiusa per un paio di giorni.

Per consentire le riprese della produzione Ascent Film di Roma, martedì 14 e mercoledì 15 febbraio non sarà percorribile. I cartelloni di preavviso chiusura saranno posizionati da Città Metropolitana in questi giorni e comunque con almeno 24 ore di preavviso.

Per i residenti di Nichelino e dintorni, ma soprattutto per chi utilizza la provinciale per gli spostamenti per il lavoro sarà necessario dotarsi di pazienza e utilizzare percorsi alternativi per un paio di giorni.