Via San Donato, la proposta della Circoscrizione 4 per la viabilità: “Rendiamola a senso unico”

“Via San Donato a senso unico, cosa ne pensate?”: è questa la suggestione uscita dall'assemblea pubblica andata in scena martedì sera per discutere sul futuro della viabilità di une delle principali arterie dell'omonimo quartiere. La proposta è arrivata direttamente dal presidente della Circoscrizione 4 Alberto Re con l'obiettivo di stimolare la partecipazione dei cittadini nella costruzione di un percorso condiviso dopo l'abbandono definitivo del progetto di pedonalizzazione. All'incontro ha partecipato, senza intervenire, anche l'assessora competente Chiara Foglietta.

Parola d'ordine: dialogo

L'idea di organizzare l'assemblea è nata da una volontà precisa della Giunta e del Consiglio Circoscrizionale della 4, volta a facilitare il dialogo con la cittadinanza: “I nostri quartieri e le nostre strade - ha spiegato Re – sono diventati sempre meno vivibili e l'esigenza è quella di dare la possibilità di attraversarli in sicurezza: prima di fare un progetto, però, vorremmo sentire il punto di vista dei cittadini lavorando nella direzione di rendere lo spazio pubblico a misura di persona e di sostenere il commercio”.

Commercianti scettici

Durante la serata commercianti e cittadini hanno espresso i loro pareri tra favorevoli e contrari: “Via San Donato – ha dichiarato il presidente dell'Associazione Shopping Armando Amato – ha molti problemi: oltre a subire i danni di diverse crisi che hanno portato a una sfiducia verso le istituzioni, manca la sicurezza, il sistema di raccolta delle acque non funziona e intorno alle eco-isole Amiat spesso vengono abbandonati rifiuti. Non siamo d'accordo con il senso unico ma proponiamo di ripristinare il disco orario per favorire la rotazione e la revisione dei parcheggi destinati alle persone disabili che non vengono più utilizzati; vogliamo far tornare la nostra via al suo antico splendore perché non è seconda a nessun'altra”. C'è chi, invece, ha messo in guardia l'amministrazione dalle potenziali ricadute di traffico sulle vie e sui quartieri limitofi.

Cittadini e associazioni favorevoli

Molti cittadini si sono dimostrati, al contrario, molto interessati dall'idea del senso unico, tra chi ha denunciato una situazione di “camera a gas” a causa del traffico, chi ha ricordato incidenti agli incroci, chi si è lamentato dell'inquinamento acustico e chi ha citato l'esempio di via Valperga Caluso con la presenza di una corsia riservata ai mezzi pubblici “Via San Donato - ha sottolineato Pier Paolo Ramassa degli Amici di Piazza Paravia – è larga 15 metri, con marciapiedi di oltre 2 metri: togliendo i posti auto, restano 3 metri e 20 a testa per 2 corsie su cui viaggiano autobus, vetture Amiat e auto private; se un mezzo si ferma blocca il traffico scatenando il delirio. Ricordo anche che in via Cibrario, dove ci sono 5 metri in più a disposizione, regna la doppia fila”.