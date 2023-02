Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo alla prova impossibile con Scandicci

La Wash4green Pinerolo chiude il turno di serie A1 nel posticipo di domani sera, lunedì 13, alle 18, al Palazzo Wanny a Firenze con la terza forza del campionato. Savino Del Bene Scandicci, prima dell’anticipo tra Milano e Macerata, era seconda, dopo la corazzata Conegliano. Una prova sulla carta impossibile per le ‘pinelle’ sulla strada per l’incontro di sabato 18 febbraio, alle 20,30, a Villafranca Piemonte, quando le ragazze di coach Marchiaro se la vedranno con Perugia, diretta concorrente per la salvezza.