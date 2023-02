Backstage. Case green o case sicure? Ne parliamo questa sera alle ore 21 nella nuova puntata

Questa sera alle ore 21, torna dopo la pausa natalizia in diretta su Torino Oggi e su altre testate del gruppo More News oltre che su Linea Italia Piemonte, una nuova puntata di Backstage, il talk show di approfondimento e commento sulla politica, l'economia, l'attualità con ospiti e testimonianze.

Case green o case sicure? L'Unione Europea va spedita nella direzione della transizione green e la recente approvazione della direttiva green sulla casa, secondo la quale entro il 2030 tutti gli edifici dovranno essere almeno in classe E e dal 2033 non sotto classe D, ne è la plastica rappresentazione.

In Turchia, tuttavia, le case sono crollate. Per il terremoto. E da noi cosa succederebbe? Ne parliamo con esperti e con gli europarlamentari che, da versanti opposti, hanno partecipato al voto in Commissione Industria, Ricerca e Energia del Parlamento Europeo.

Conduce Patrizia Corgnati.