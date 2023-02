Grugliasco protagonista stasera su Italia 1 insieme al Grande Torino: il museo nella nuova puntata di "Freedom"

La squadra di Freedom arriva a Grugliasco con il conduttore Roberto Giacobbo per ricordare una delle pagine più dolorose del calcio mondiale: più di 70 anni fa in un sol colpo è stata cancellata una squadra imbattibile, il “Grande Torino”. Una squadra che era l’orgoglio nazionale del Dopoguerra e che aveva saputo far innamorare, per generazioni, sostenitori di ogni tifoseria facendoli appassionare a un calcio genuino, fatto di entusiasmo, di agonismo sportivo e di lealtà.