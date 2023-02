Samuel protagonista di un dj set durante gli intervalli delle gare della Final 8 di Coppa Italia di basket

La Frecciarossa Final Eight 2023, in programma dal 15 al 19 febbraio al Pala Alpitour di Torino, si prepara ad accendere i motori. Tra le numerose attività collaterali, un ruolo di primo piano lo avrà la partecipazione dell’artista Samuel Romano, cantautore e chitarrista torinese che terrà, sul parquet del Pala Alpitour, un DJ Set all’intervallo lungo delle seconde gare in programma mercoledì 15 e giovedì 16, in programma alle ore 20.45 (Carpegna Prosciutto Pesaro-Openjobmetis Varese e Bertram Yachts Tortona-Dolomiti Energia Trentino).

Terminate le partite del giovedì il divertimento con LBA continuerà al “Pick-Up”, noto locale torinese dove Samuel proseguirà il suo DJ Set; a tutti i possessori di biglietto della Final Eight sarà riservato l’ingresso a un prezzo agevolato. La serata, in programma giovedì 16 febbraio, inizierà alle ore 23.30.