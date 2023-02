Volley A1/F: Firenze amara per la Wash4green Pinerolo

La Wash4green Pinerolo entra in campo timida con Savino del Bene Scandicci, al Palazzo Wanny di Firenze, e gioca testa a testa con le avversarie solo nel secondo e terzo set. Una prova che non basta per racimolare punti e le toscane ringraziano, riconquistando la seconda posizione in classifica.

Pinerolo parte male nel primo set. Un paio di errori di Ungureanu e Scandicci va avanti 5-1. Il vantaggio cresce fino al 16-9. Coach Marchiaro si gioca la carta Grajber al servizio al posto della schiacciatrice rumena e la squadra si avvicina al 17-14. Poi un muro di Carletti la porta a –2 (18-16). Ma il finale è segnato dalla banda Sorokaite e dalla centrale Alberti, che inchioda il punteggio sul 25-18, e alla fine del match si confermerà mvp, come successo all’andata.

Il secondo parziale inizia all’insegna dell’equilibrio. Le padrone di casa provano il primo strappo con un +3 (9-6), ma le ‘pinelle’ non mollano: si rifanno sotto con un errore di Mingardi (10-9). Un diagonale di Zago sigla il sorpasso 16-17 e un altro il doppio vantaggio 17-19. Scandicci agguanta il pareggio sul 21-21, ma le pinelle si guadagnano due set point e chiudono al secondo, con una fast di Akrari (23-25).

Nel terzo set le ‘pinelle’ partono con il piede sull’acceleratore, portandosi 2-6. Scandicci però tira fuori tutta la sua qualità e la sua esperienza, arrivando al 9-9. La Wash4green strappa ancora, grazie anche a un pasticcio in ricezione di Sorokaite (11-13), ma poi la partita cambia verso. Due punti consecutivi di Zhu Ting portano le padrone di casa avanti 15-14. La seconda parte del set è un punto a punto, fino allo sprint finale di Scandicci che si prende il punto del 25-22.

Inizio equilibrato nel quarto parziale, ma la fiammella di Pinerolo si spegne presto e Scandicci arriva al 19-10. Un vantaggio che non è più colmabile. Finisce 25-16. Tre punti alle padrone di casa e l’amarezza per le ‘pinelle’ di essere partite timide nel primo parziale e aver regalato il quarto senza lottare.

La gara con Scandicci non era quella in cui fare punti, ma la vittoria di Perugia con Casalmaggiore complica la strada per la salvezza. Sabato sera, alle 20,30, il Pala Bus Company di Villafranca Piemonte ospiterà proprio la sfida con le umbre, che sono terzultime e virtualmente salve, con un distacco di 5 punti.