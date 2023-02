Backstage. Case green o case sicure? Rivediamo la puntata (Video)

Case green o case sicure? L'Unione Europea va spedita nella direzione della transizione green e la recente approvazione della direttiva green sulla casa, secondo la quale entro il 2030 tutti gli edifici dovranno essere almeno in classe E e dal 2033 non sotto classe D, ne è la plastica rappresentazione. In Turchia, tuttavia, le case sono crollate. Per il terremoto. E da noi cosa succederebbe?

A Backstage Patrizia Corgnati ne ha palato in studio con Alessandro Panza (europarlamentare Lega), Tiziana Beghin (europarlamentare Movimento5Stelle), Marco Razzetti (presidente Collegio Edile Api Torino e vicepresidente Api) e Ferrante De Benedictis (presidente Agit – Ass. Giovani Ingegneri Torino e vicepresidente Nazione Futura).

