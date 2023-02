Final Eight basket, tram più frequenti da Porta Nuova e Susa per il Pala Alpitour

Bus più frequenti per raggiungere da Porta Nuova e Porta Susa il Pala Alpitour, dove dal 15 al 19 febbraio si svolgeranno le Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia di basket. L’impianto sportivo, dove si incontreranno le prime otto squadre qualificate al termine del girone d’andata del campionato di Serie A, è raggiungibile con le linee 4 (da Porta Nuova e Torino Stura) e 10 (da Porta Susa). Entrambi tracciati sono poi collegati con la linea 1 di Metropolitana.

I passaggi

Per agevolare l’accesso dei tifosi, Gtt ha deciso di intensificare i passaggi delle due linee tram due ore prima e due ore dopo le gare. Per quanto riguarda la linea 4, in orario diurno, è previsto un mezzo ogni sei minuti. Per la 10 ogni 8 minuti. In orario serale sono previste ulteriori corse dedicate al deflusso degli spettatori.