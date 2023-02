Autista Gtt schiaffeggiato da un passeggero sulla None-Alpignano

È salito sul bus Gtt alterato, lamentando un ritardo, e ha aggredito verbalmente l’autista. Il guidatore ha cercato di spiegare che il servizio era regolare, ma per tutta risposta si è visto rifilare uno schiaffo. Il fatto è successo stamattina a Rivalta di Torino, dopo le 10, sulla linea None-Alpignano, in direzione Alpignano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per rilevare le generalità dell’aggressore – un uomo di mezza età –, mentre l’autista, choccato, non se l’è più sentita di riprendere in mano il volante.

Non è la prima volta che capitano situazioni di questo tipo e sulla vicenda è intervenuta la Fit Cisl: “L’aggressore verrà denunciato per quello che ha fatto e anche per aver interrotto un servizio pubblico – sottolinea il sindacalista Gianni Diano –. Seguiremo il caso, perché episodi del genere, ai danni di chi fa il suo lavoro, non sono tollerabili”.